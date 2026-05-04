Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte Kocaeli'de sivrisinek ve karasinek tehdidine karşı çalışmalar hız kazandı. Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla 34 ekip ve 100 personelle sahaya inerek özellikle larva dönemine odaklanan kapsamlı bir mücadele yürütüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sivrisinek ve karasinek oluşumunu önlemek amacıyla kent genelinde kapsamlı saha çalışmaları yürütüyor.

Larva oluşumuna uygun alanlar titizlikle tespit edilerek fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemlerle müdahale ediliyor. Park, bahçe, mesire alanları ve sulak bölgelerde düzenli uygulamalar yapılırken, vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar da sürdürülüyor. Böylece hastalık taşıma riski bulunan vektörlerin çoğalması engelleniyor.

PLANLI VE ETKİN MÜDAHALE

Yaz dönemi için hazırlanan eylem planı doğrultusunda çalışan ekipler; göletler, süs havuzları ve yağmur suyu kanalları başta olmak üzere potansiyel üreme alanlarını sürekli kontrol altında tutuyor.

Sahil şeritleri, kamp ve piknik alanları da özel programlarla düzenli olarak denetleniyor. Kullanılan biyosidal ürünlerin Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı onaylı olduğu belirtilirken, en etkili yöntemin larvaların ergin hale gelmeden yok edilmesi olduğu vurgulanıyor.

Kent genelinde görev yapan 34 ekip ve 100 personel, amfibik araç desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

DURGUN SULAR RİSK OLUŞTURUYOR

Sivrisineklerin en önemli üreme alanlarının başında durgun sular geliyor. Bu nedenle ekipler bu alanları düzenli olarak kontrol ederek larva oluşumunu engelliyor.

Ev çevresindeki su depoları, varil ve kovaların kapalı tutulması gerektiği hatırlatılırken; yağmur sonrası oluşan su birikintileri, oluklar ve saksı altlarında bekleyen suların da risk oluşturduğu ifade ediliyor.

VATANDAŞ DESTEĞİ ÖNEMLİ

Yetkililer, sivrisinekle mücadelede bireysel önlemlerin de büyük önem taşıdığını belirtiyor. Basit tedbirlerle üreme alanlarının ortadan kaldırılmasının, halk sağlığının korunmasında kritik rol oynadığı vurgulanıyor.