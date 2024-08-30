Kocaeli Büyükşehir ekipleri, Gebze Millet Bahçesine inşa ettiği otoparka 3 bin 500 ton dolgu ve PMT malzeme ile 800 ton asfalt serdiKOCAELİ (İGFA) - Gebze’nin yeni yaşam merkezlerinden birisi olacak Gebze Millet Bahçesinin yapımı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sürdürülüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Gebze Millet Bahçesinin otopark ve iç yollarının inşasını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir, millet bahçesinin içerisinde inşa ettiği 182 araçlık otoparkta çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri otopark inşası için kazı çalışmasından sonra 3 bin 500 ton dolgu ve PMT malzemenin serimi yaptı. Otoparka 800 ton binder asfalt serimi yapıldı. Büyükşehir ekipleri son olarak otoparka aşınma asfalt serip çizgileri çizdikten sonra çalışmaları tamamlayacak.

Kaynak: igf