Gebze Belediyesi'nin yaz akşamlarını renklendiren 'Mahallemde Sinema Var' etkinliği, bu kez Köşklüçeşme Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Orhangazi İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar ve aileler, sevilen animasyon filmi Rafadan Tayfa: Kapadokya ile keyifli bir yaz akşamı yaşadı.

Yaz tatilini birbirinden renkli etkinliklerle değerlendiren çocuklar, açık hava sinema etkinliğinde bir araya geldi. Film gösterimi öncesinde vatandaşlara patlamış mısır ikram edilirken, çocuklar arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli anlar yaşadı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği programda, mahalle sakinleri yaz akşamının tadını hep birlikte çıkardı.

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahallemde Sinema Var' etkinlikleri, mahalle kültürünü ve komşuluk bağlarını güçlendiriyor. Açık hava sinema buluşmaları, her yaştan vatandaşın bir araya gelmesine vesile oluyor.

Gebze Belediyesi'nin yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Mahallemde Sinema Var' programı, farklı mahallelerde gerçekleştirilmeye devam edecek. Etkinlik takvimi ve gösterim programına Gebze Belediyesinin resmi internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilecek.