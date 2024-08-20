Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı çalışmaları sebebiyle bozulmaların olduğu Gebze Kirazpınar Mahallesi 2780 sokakta asfalt serimi yapıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin tüm noktalarında ihtiyaç duyulan alanlarda üstyapı çalışmalarıyla daha konforlu ve güvenli ulaşım için çalışmalarını sürdürüyor. Altyapı çalışmaları sebebiyle bozulmaların meydana geldiği Gebze Kirazpınar Mahallesi 2780 sokakta asfalt serimi yapıldı. Bitümlü temel türü asfalt serilen 2780 sokakta deforme olmuş asfalt zemin sökülerek yeni asfalt serildi.

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