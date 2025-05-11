Gebze Kars-Ardahan-Iğdır (KAI) Derneği, Anneler Günü dolayısıyla dernek binasında anlamlı bir etkinlik düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze KAI Derneği Başkanı Sedat Tatar, Kadın Kolları Başkanı Bilge Aydın, CHP meclis üyesi Gülcan Aksu ve dernek yönetim kurulu üyelerinin eşlerinin katılımıyla gerçekleşen programda, Anneler Günü'nün önemi vurgulandı.

Kadın Kolları Başkanı Bilge Aydın, yaptığı konuşmada böyle anlamlı bir günde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gebze KAI Derneği Başkanı Sedat Tatar ise Anneler Günü vesilesiyle Kadın Kolları'nın düzenlediği bu anlamlı etkinlik için teşekkürlerini iletti. Başkan Tatar, etkinlikte dernek lokalinin emektarı Zennure Özdemir'in Kadın Kolları tarafından "yılın annesi" seçildiğini duyurarak, Özdemir'i tebrik etti ve kadınların çalışmalarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından yılın annesi seçilen Zennure Özdemir'e hediyesi takdim edildi. Özdemir, yapılan bu sürprizden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini sundu.

Etkinlik, katılımcıların Anneler Günü'nü kutlaması ve birlik beraberlik mesajlarının verilmesiyle sona erdi.