Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AGRİCİTİES Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nin Konya’daki 3. Olağan Genel Kurulu’nda Denetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi, tarım ve gıda sektöründe uluslararası iş birliğini güçlendiren AGRİCİTİES – Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nde önemli bir başarı elde etti.

Konya’da düzenlenen 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, birliğin Denetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.

AGRİCİTİES, sürdürülebilir tarım, akıllı tarım uygulamaları ve sektörel projelerle şehirler arası etkileşimi artırmayı hedefleyen küresel bir platform olarak öne çıkıyor. Büyükgöz’ün bu göreve seçilmesi, Gebze’nin çevre dostu ve teknoloji odaklı tarım vizyonunu uluslararası arenaya taşıma yolunda önemli bir adım oldu.

Başkan Büyükgöz’ün liderliğinde Gebze, sanayinin yanı sıra sürdürülebilir tarımsal gelişimle de adından söz ettirecek.