Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Gölcük Belediyesi ile birlikte düzenlenen 5. İzmit Körfezi Deniz Festivali, Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Sahili'nde yoğun katılımla gerçekleşti. Gün boyu süren etkinliklerde vatandaşlara çevre bilinci ve geri dönüşüm farkındalığı kazandırıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 5'incisini düzenlediği İzmit Körfezi Deniz Festivali keyifli anlara sahne oldu. Festival programına Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş de katıldı. Protokol üyeleri açılışta birer konuşma yaparak festivalin çevre duyarlılığı ve sürdürülebilir yaşam açısından önemine dikkat çekti. Ayrıca konuşmalarının ardından etkinlik alanındaki stantları gezerek vatandaşlarla bir araya geldiler.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen festivalde aileler ve sporcular balık yakalama yarışmalarında buluştu. Teknelerle düzenlenen aile yarışmaları renkli görüntüler oluştururken, sahilden yapılan Ulusal LRF yarışması büyük rekabete sahne oldu.

ÇOCUKLAR GÜN BOYU EĞLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı program kapsamında çocuklar; çuval yarışı, halat çekme, survivor parkuru, yüz boyama ve sahne önü yarışmalarıyla dolu dolu bir gün geçirdi. Alanda kurulan oyun grupları yoğun ilgi görürken, bilim şovları ve müzikli sahne gösterileri de katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

KO-MEK ve Kocaeli Üniversitesi'nin katkılarıyla seramik, takı tasarımı, balıkçılık ve sıfır atık temalı atölyeler gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi'nin çevre bilinci vurgusuyla hazırlanan etkinliklerde yenilenebilir enerji faaliyetleri de yer aldı. Ayrıca Deniz Festivali'ne katılan tüm ziyaretçilere gün boyunca sunulan ikramlarla sahil alanı adeta bir festival havasına büründü.

Festival gün boyunca çocuklardan ayrı gençlerden ayrı ilgi gördü. Değirmendere'nin eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen festivalin son programıysa akşam saatlerinde başlayan Ulusal LRF Balık Yakalama Yarışması'ydı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen festival, yarışmanın kazananlarını kupa töreniyle taçlandırarak sona erdi.

HEDEF: NEFES ALAN BİR MARMARA

Kocaeli genelinde 'Nefes Alan Bir Marmara' hedefiyle çevre çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği 5. Körfez Deniz Festivaliyle de vatandaşlara bu süreci yakından tanıtıyor. Bu anlamda dev yatırımlardan biri olan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi ile deniz tabanı temizlenirken, balıklandırma çalışmaları kapsamında 60 bin balık denizle buluşturuldu ve yapay resif sayısı 300'e çıkarıldı. Bu dev proje denizin temizliğinin yanı sıra ekolojik canlanmayı da beraberinde getiriyor. Pinalar ve deniz çayırlarının korunmasına yönelik bilimsel çalışmalar devam ederken, Değirmendere'deki deniz atları da koruma altında tutuluyor. Ayrıca 7/24 deniz denetimleri, deniz süpürgeleri, amfibi araçlar ve 'Mavi Takım' ekipleriyle Körfez'de kirliliğe anında müdahale ediliyor.