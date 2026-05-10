KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ile Ungheni Belediyesi arasında kardeş şehir anlaşması imzalandı. Anlaşma, Ungheni Belediye Başkanı Vitalie Vrabie ile İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Celal Hülür tarafından imza altına alındı. İki kent arasında kültürel, sosyal ve proje bazlı işbirliklerini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmanın, karşılıklı ilişkilerin gelişmesine katkı sunması bekleniyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ungheni ile kurduğumuz bu kardeşlik bağının iki kente de hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

İzmit Belediyesi ile Moldova'nın Ungheni Belediyesi arasında kültürel, sosyal ve proje bazlı iş birliklerini güçlendirmeyi hedefleyen kardeş şehir anlaşması kapsamında önemli temaslar da gerçekleştirildi. İzmit Belediyesini temsilen Meclis Üyeleri Celal Hülür, Barbaros Akkuş ve Cengiz Özcan ile İzmit Belediyesi AB Proje Uzmanı Burak Ergelen, Moldova'nın Ungheni kentinde resmi ziyaretlerde bulundu. Heyet ayrıca Moldova Kültür Bakanı Cristian Iardan ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki kültürel ilişkiler, ortak projeler ve gelecekte hayata geçirilebilecek çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.