Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü vesilesiyle şehit annelerine özel bir program hazırlandı. Şehrin 17 ilçesinde şehit annelerine ev ziyaretleri yapılırken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba da şehit anneleri ile bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gazi ve Şehit Aileleri Koordinasyon Birimi tarafından Anneler Günü kapsamında düzenlenen program çerçevesinde, şehit aileleri evlerinde ziyaret edilerek hem Anneler Günü'nün manevi atmosferi paylaşıldı hem de ailelerle gönül bağı güçlendirildi.

Ziyaretlerde şehit anneleriyle yakından ilgilenen Büyükşehir ekipleri, özel günlerini kutlayıp çiçek ve çikolata ikram etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba da program kapsamında, Şehit İstihkam Er Erkan Bamur'un annesi Müşerref Bamur, Şehit Uzman Onbaşı Cengiz Poyraz'ın annesi Ezine Poyraz ve Şehit Jandarma Komanda Er Erman Aydın'ın annesi Nadiye Aydın'ı evlerinde ziyaret etti.

Başkan Vekili Biba, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutlayarak çiçek takdim etti. Şehit anneleri ile sohbet eden, duygu ve düşüncelerini dinleyen Başkan Vekili Biba, 'Şehitlerimizin emanetleri annelerimiz, Bursa Büyükşehir Belediyesi için büyük bir anlam ve sorumluluk taşımaktadır. Sadece bir gün değil, her zaman başımızın tacı olan annelerimizin ve şehit ailelerinin yanlarında olmaya devam edeceğiz' dedi.