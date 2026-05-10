BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Tekirdağ'da yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda dijitalleşme, sürdürülebilir yayıncılık ve akademi iş birlikleri değerlendirilirken, sektörün gelişimi için ortak çözüm mekanizmaları vurgulandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Tekirdağ Bölge Müdürlüğü görev alanında bulunan resmî ilan yayımlama hakkını haiz gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinden çok sayıda süreli yayın temsilcisinin katıldığı toplantıda yerel basının mevcut durumu, dijitalleşme sürecinin sektöre etkileri ve sürdürülebilir yayıncılık konuları değerlendirilirken; sektör temsilcileri görüş ve önerilerini paylaşma fırsatı buldu. Basınla gerçekleştirdikleri buluşmaları önemsediklerini ifade eden Genel Müdür Çay, iletişim kanallarının açık tutulmasının gerekliliğine vurgu yaparak, sektörün yol haritasını birlikte belirlemek için ortak irade ortaya koymaya çalıştıklarını dile getirdi.

Göreve geldiklerinde gerçekleştirdikleri ilk çalışmalardan birinin 'Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zekâ ve Dijital Yetkinlikler' paneli olduğunu anımsatan Çay, Basın İlan Kurumunu yalnızca ilan ve reklam dağıtımına aracılık eden bir Kurum olarak görmediklerini belirtti.

Kurumun, dışa dönük faaliyetlere önem verdiğini kaydeden Çay, sektör ve akademi iş birlikleriyle beraber istişare mekanizmasının da medyanın gelişiminde önemli rol oynadığına vurgu yaptı. Konuşmasında üniversitelerle yürütülen iş birliklerine değinen Genel Müdür Çay, iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik staj programına alımların devam ettiği; öğrencilerin mesleki deneyim kazanmaları ve millî gazetecilik bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen '15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi'ni 7 bölgede 7 iletişim fakültesiyle ortaklaşa yürüttükleri bilgilerini paylaştı.

SEKTÖRÜN LEHİNE OLACAK İŞ BİRLİKLERİNİ SÜRDÜRECEĞİZ

Global dijital platformların sektör üzerindeki etki alanının artmasının gelir paylaşımı üzerinde olumsuz etkiye neden olduğunu ifade eden Çay, Kurumun basın kuruluşlarına ve çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği faaliyetleri aktararak, gelir artırıcı yeni modeller üzerinde durduklarını söyledi.

Genel Müdür Çay, yapısal zorlukların aşılması noktasında ise basın sektörü ve basın derneklerinin yer aldığı ortak bir çözüm mekanizması işletilmesinin faydalı olacağını vurguladı. Gazetecilerin görüş ve önerilerinin de dinlediği toplantı çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.