Ayvalık'taki 9. Teferiç Şenlikleri'nde Srebrenitsa Anneleri, Belediye Başkanı Mesut Ergin ve vatandaşlarla buluştu. Anneler Günü'nde gerçekleşen etkinlikte savaş acıları ve insan hakları mücadelesi anlatıldı; Ayşe Hafızoviç kitabını imzaladı.

BALIKESİR (İGFA) - Anneler Günü'nde gerçekleştirilen söyleşide, Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subašić ve dernek üyesi anneler, Küçükköy'ün tarihi cami avlusunda yaşadıkları acıları paylaştı. Programa Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile eşi Canan Ergin de katıldı.

Söyleşide konuşan Munira Subašić, Bosna Savaşı sırasında yaşanan insanlık dramını, Srebrenitsa'da hayatını kaybedenleri ve yıllardır sürdürdükleri insan hakları mücadelesini anlattı. Srebrenitsa annelerinin verdiği mücadelenin insanlık adına büyük önem taşıdığını belirten Subašić, yaşanan acıların unutulmaması gerektiğini vurguladı. Katliamın sorumlularının cezalandırılması ve benzer trajedilerin tekrar yaşanmaması için yürütülen çalışmaların önemine dikkat çeken Subašić, Türkiye'nin her zaman Bosna halkının yanında olduğunu ifade etti.

Savaşta çok sayıda yakınlarını kaybettiklerini dile getiren Subašić, toplu mezarlarda bulunan cenazelerin oluşturulan mezarlıklara defnedildiğini, savaş sonrası öksüz kalan çocukların eğitimlerini sürdürebilmeleri için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Ayvalık Belediyesi'ne ve Ayvalık halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Subašić, 'Geçmişte sevinci de, acıyı da birlikte paylaştık. Umarım bir daha böyle acılar yaşanmaz' dedi.

Etkinliğin sonunda Başkan Mesut Ergin, Srebrenitsa Anneleri'ne çiçek takdim ederek teşekkür etti. Anneler Günü'nde böylesine anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Ergin, 'Savaş döneminde yaşanan bu hüzün dolu olayları evlatlarını kaybeden annelerden dinledik. Bu gerçek hikâyelerin bir daha asla yaşanmamasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Programın ardından Srebrenitsa katliamını anlatan Ayşe Hafızoviç, 'İnsanlığın Yanında' adlı kitabını okuyucular için imzaladı.