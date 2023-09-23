Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Farika Kitaplı Kahve-2 Prof. Dr. Aziz Sancar Yerleşkesi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla hizmete açıldı. Kurtulmuş, Farika’nın Türkiye’ye çok değerli gençler yetiştiren bir mekan olarak da hizmet edeceğini ifade ederek, “Öyle inanıyorum ki, bu gençlerin içerisinden dünyada sayılı bilim insanları ortaya çıkacaktır" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Farika Kitaplı Kahve-2 Prof. Dr. Aziz Sancar Yerleşkesi’nin resmi açılış törenine katıldı. Törene Kurtulmuş’un yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Hasan Turan,

Adem Yıldırım, Radiye Sezer Katırcıoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

“YOLCULUĞUMUZUN EN ÖNEMLİ GÜCÜ SEVGİLİ GENÇLERİMİZDİR”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “İmkanlarıyla, potansiyelleri ile hedefiyle Türkiye, hep ileriye gitmeyi kendisine şiar edinmiş bir milletin vatanıdır. Dolayısıyla bu ülkeyi daha ileriye götürmek, daha güçlü yarınlara taşımak hepimizin vazifesidir. Özellikle Cumhuriyetimizin ikinci asrına girmeye hazırlandığımız 29 Ekim Bayramıyla birlikte kapısını açacağımız yeni dönemin hemen başındayız. Türkiye Yüzyılı olarak adlandırılan her alanda güçlü, sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye’nin yüzyılını kurmak boynumuzun borcudur ve bu hedef istikametinde her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yolculuğumuzun hiç şüphesiz en önemli gücü ise sevgili gençlerimizdir” diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ YÜZYILIN MERKEZİNDE

KİTAP VE GENÇLİK VAR OLACAKTIR"

Geçmişte büyük medeniyetlerin merkezinde kitap ve gençliğin bulunduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Önümüzdeki yüzyılın merkezinde de hiç şüphesiz kitap ve gençlik var olacaktır. Biz ilk emri ‘Oku’ olan bir medeniyetin çocuklarıyız. Tarihimiz boyunca ta Semerkant’tan Endülüs’e kadar bütün coğrafyalarda başta Anadolu toprakları da olmak üzere şehirlerimizi kitabın ve kitabın bir araya geldiği kütüphanelerin ve gençliğin etrafında oluşturmuş olan bir milletiz” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’YE ÇOK ÖNEMLİ GENÇLER YETİŞTİREN

BİR MEKAN OLARAK HİZMET VERECEKTİR”

Kurtulmuş, yerleşkeye Prof. Dr. Aziz Sancar isminin verilmesinin de önemli olduğunu ifade ederek, “İşte burada Farika-2 kütüphanesi ümit ediyorum ki Gaziosmanpaşa’nın en yoğun nüfusunun bulunduğu bu mahallelere hizmet eden, sadece yerel bir hizmet mekanı olarak kalmayacak, Türkiye’ye çok değerli gençler yetiştiren, onların yetişmesine vesile olan, fiziki bir mekan olarak da hizmet edecektir. Ayrıca bu Farika kütüphanemizin isminin Aziz Sancar olması da fevkalade manidardır. Aziz Sancar, Türkiye’nin baktığınız zaman geri kalmış, geri bırakılmış bölgelerinden birisinde yaşamış, oradan yetişmiş, Türkiye’nin imkanlarıyla belli bir noktaya gelmiş, yurt dışında eğitim almış ve dünya çapında bir bilim adamı olmuş, bu yüzyıldan gelecek yüzyıla kalacak önemli bilim adamlarımızdan birisidir. Öyle inanıyorum ki, bu gençlerin içerisinden dünyada sayılı bilim adamları, bilim insanları ortaya çıkacaktır” dedi.

“KÜTÜPHANELERİMİZDEN HAFTA SONLARI

10 BİNİN ÜZERİNDE ÖĞRENCİ İSTİFADE EDİYOR”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise açılışı yapılan Farika Kitaplı Kahve’de 230 gencin aynı anda ders çalıştığını belirterek, 100 çocuğa da Masal Çocuk Evi'nde hizmet verdiklerini ifade etti. Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile görüşürek adını bu tesise verdiklerini dile getiren Usta, yaptıkları hizmetlerle Gaziosmanpaşa'dan birçok akademisyen, bilim insanı ve bürokratının çıkacağına inandığını aktardı. Usta, ilçedeki tüm kütüphanelerde hafta sonları 10 binin üzerinde öğrencinin istifade ettiğini belirterek, gençlerin sporla bilimle sanatla ilgilenmesini hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta tarafından Kadın Koordinasyon Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı Gaziosmanpaşa'nın değerlerinin resmedildiği porselen tablo takdim edildi. Açılış için kurdele kesimi gerçekleştiren TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindekiler, mekanı gezerek, çocuklarla sohbet etti.