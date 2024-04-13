Gaziosmanpaşa'da 20 yıl sonra seçimi kaybeden AKP'nin Yeni seçilen Meclis Üyeleri, CHP adayı olarak seçime girip kazanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'yi ziyaret etti.

Ziyarette, İlçe Başkanı Fatih Aydemir'de bulundu.

Gaziosmanpaşa'nin yeni Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Meclisi çoğunlukla alan AKP'li üyeleri makamında kabul etti. Seçim sonrası ilk Meclis toplantısının yapıldığı gün biraraya gelen AKP'li Meclis üyeleri toplu olarak. Başkan Bahçetepe'yi makamında ziyaret etti. Meclis üyelerine Ak Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir de eşlik etti.

AKP'li Belediye Meclis Üyesi Fatoş Aydoğdu CHP'den seçilen Başkan Hakan Bahçetepe'nin elini sıkıp hayırlı olsun dileğinde bulundu.

AKP'li eski belediye Başkanı Recep Koral'ın kardeşi Mustafa Koral da AKP'nin Meclis Üyelerinden biri. Koral da başkan Hakan Bahçetepe'nin elini sıkarken, neşeli sempatik tavrı ile dikkat çekti.