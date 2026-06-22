Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özel gün ve haftalara yönelik düzenlediği sosyal etkinliklerle vatandaşların mutluluklarına ortak olmaya devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Babalar Günü'nde Macera Park'ta 'Baba-Çocuk Kampı' düzenledi. 100 aile, 240 katılımcının katıldığı organizasyonda babalar ve çocukları kamp ateşi etrafında sohbet etti.

Kamp ateşini yakan Başkan Yusuf Alemdar, 'Burada çocuklarıyla birlikte vakit geçiren babalarımızı görmek gerçekten çok güzel. Hayatın telaşı içerisinde bazen en kıymetli anları erteleyebiliyoruz. Oysa çocuklarımızla geçirdiğimiz zaman, onlara verebileceğimiz en değerli hediye' dedi.

BABALAR GÜNÜNE ÖZEL

Bu kapsamda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle 21 Haziran Babalar Günü'ne özel 'Baba-Çocuk Kampı' programı gerçekleştirildi.

100 AİLE VE 240 KATILIMCIYLA EŞSİZ HAFTA SONU

100 ailenin ve toplamda 240 kişinin katılım sağladığı kampta katılımcılar Yaşayarak Öğrenme Macera Park'ın doğasıyla unutulmaz bir gün yaşadı. Şehrin gürültüsünden uzak, yeşilin kalbinde kurulan kamp alanında babalar ve çocukları birlikte eğlendi, birlikte öğrendi ve birlikte yeni hatıralar biriktirdi.

KAMP ATEŞİNİ ÇOCUKLARLA BİRLİKTE YAKTI

Kampın bir misafiri de Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar oldu. Kamp ateşini çocuklarla birlikte yakan Başkan Alemdar, tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

'ÇOCUKLARLA GEÇİRİLEN ZAMAN EN DEĞERLİ HEDİYEDİR'

Kamp alanını gezen Başkan Yusuf Alemdar, babalar ve çocuklarıyla sohbet etti, etkinliklere katılan ailelerle yakından ilgilendi. Alemdar, 'Bugün Babalar Günü. Burada çocuklarıyla birlikte vakit geçiren babalarımızı görmek gerçekten çok güzel.

Hayatın telaşı içerisinde bazen en kıymetli anları erteleyebiliyoruz. Oysa çocuklarımızla geçirdiğimiz zaman, onlara verebileceğimiz en değerli hediye. Bugün burada oyun oynayan, gülen, birlikte yeni anılar biriktiren ailelerimizi görünce çok mutlu oldum' dedi.

BİRLİKTE OYNADILAR, EĞLENDİLER

Babalar Günü'ne özel hazırlanan kamp programında interaktif oyunlar, Hacivat-Karagöz gösterisi, doğa yürüyüşü, açık hava sineması, spor tırmanışı, zipline ve çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirildi.