Ordu Büyükşehir Belediyesi Gülyalı Hoşköy Mahallesinde asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Alibey ve Mustafalı Mahallelerine de hitap eden yolda sürdürülen çalışmalar vatandaşların yüzünü güldürdü.

ORDU (İGFA) - Türkiye'nin kırsal yol ağı en geniş ili Ordu'da ulaşımda konforu artırmak için imarlı alanların yanı sıra kırsal mahallerde de yol yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Gülyalı Hoşköy Mahallesinde de konforlu ulaşımın kapılarını araladı.

2,5 km'lik güzergah Hoşköy, Alibey ve Mustafalı Mahallelerine hitap ediyor. Yolun 1,3 km'lik bölümünde çalışmalarını tamamlayan ekipler, kısa sürede çalışmaları tamamlayarak yolu modern görünüme kavuşturmayı amaçlıyor.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Gülyalı Alibey Mahallesi Muhtarı Cavit Şahin, Hoşköy Mahallesi Muhtarı Engin Cörüt ve vatandaşlar Başkan Güler ve ekibine teşekkür ederek şöyle konuştu:

'Alibey ve Hoşköy mahallelerine hitap eden yolumuzda özellikle kış aylarında ulaşımda güçlük çekiyorduk. Yapılan çalışma ile tozdan, topraktan kurtulacağız ve araç trafiği rahatlayacak. Ulaşımımız daha elverişli hale gelecek. Özlemle beklediğimiz hizmetle bizleri buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ederiz.'