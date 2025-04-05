Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, trafik yoğunluğunun yaşandığı Şehitkamil Devlet Hastanesi ve çevresiyle Çetin Emeç Caddesi’nde tamamlanan yeni düzenleme çalışmalarını inceledi.GAZİANTEP (İGFA) - Şehir içi ulaşım altyapısında yenileme çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Çetin Emeç Caddesi ve Şehitkamil Devlet Hastanesi çevresindeki yollarda trafik düzenini tamamen elden geçirerek ulaşım verimliliğini arttırdı. Hazırlanan projenin tamamlanmasıyla mevcut ulaşım daha hızlı, güvenli ve konforlu hale getirildi, trafik akışkanlığı sağlandı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla yapılan işleri yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yapılan çalışmalar hakkında çevre sakinlerin fikirlerini alan Başkan Fatma Şahin, bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

205 ARAÇ KAPASİTELİ YENİ OTOPARK YAPILDI

Yürütülen proje kapsamında araçların park yeri sorununun çözümü için araç park cepleri ile 205 araç kapasiteli yeni otopark yapıldı. Bölgede düzenleme yapılan alanda bulunan otobüs durakları cepli hale getirildi, esnaf için yük indirme bindirme alanları oluşturuldu. Kaldırımlar düzenlenirken hastane çevresinde uygun sokak ve caddelerde tek yön uygulamasına geçilerek trafik akışı sağlandı.