Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım filosunu 50 yeni otobüsle güçlendirmeye hazırlanıyor. Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'ın talimatları doğrultusunda planlanan 50 otobüslük alım kapsamında 30 yeni otobüs satın alındı ve bu araçların tamamı Şanlıurfa'ya getirildi.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte her geçen gün artan toplu taşıma ihtiyacına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların daha konforlu, güvenli ve kaliteli ulaşım hizmetinden faydalanabilmesi amacıyla toplu taşıma filosu yeni araçlarla güçlendiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından satın alınan 12 metre uzunluğundaki 30 yeni otobüsün tamamı Şanlıurfa'ya getirildi. Araçların gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından kademeli olarak toplu taşıma hizmetlerinde kullanılması planlanıyor.

Yeni otobüslerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılması planlanan Şanlıurfa Şehir Hastanesi güzergâhları başta olmak üzere yolcu yoğunluğunun fazla olduğu hatlarda görevlendirilmesi planlanıyor. Şehir Hastanesi'ne ulaşım sağlayan hatlarda kapasitenin artırılmasıyla vatandaşların hastaneye daha hızlı ve konforlu ulaşımına katkı sunulması hedefleniyor.

Diğer yeni araçların ise yolcu yoğunluğunun fazla olduğu güzergâhlarda hizmet vermesi planlanıyor. Böylece yoğun hatlarda sefer kapasitesinin artırılması ve toplu ulaşımda yaşanan yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor.

ULAŞIM FİLOSU 480 ARACA ULAŞTI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, son dönemde gerçekleştirdiği araç alımlarıyla toplu ulaşım filosunu güçlendirmeye devam ediyor. 2025 yılında alınan 50 adet 12 metrelik otobüsün ardından, son olarak satın alınan 30 yeni otobüsle birlikte Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesindeki araç sayısı yaklaşık 480'e yükseldi.

Yeni araçların kademeli olarak hizmete alınmasıyla birlikte kent genelinde toplu ulaşım kapasitesinin artırılması ve vatandaşlara sunulan ulaşım hizmetlerinin daha güçlü hale getirilmesi hedefleniyor.