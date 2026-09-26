Van Büyükşehir Belediyesi, Çatak ilçesinde ulaşım altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İlçeye bağlı ve Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi sınırında bulunan Sırmalı Mahallesi ile Şapur Mezrası'nın yolunda sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

VAN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalarda yaklaşık 1.5 kilometrelik yol güzergâhında altyapı ve üstyapı çalışmaları gerçekleştirilirken, yolun plentmiks Temel (PMT) serimi de yapılıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından güzergâh sıcak asfaltla kaplanarak daha konforlu ve güvenli hale getirilecek.

Çatak ilçesinin en uç mezrasında çalışma yapılıyor

Çatak ilçesinin en uç yerleşimlerinden biri olan Şapur Mezrası, ilçe merkezine 67 kilometre, Van kent merkezine ise 157 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Mezranın devamında ise Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi sınırı yer alıyor.

Bölgenin zorlu coğrafi koşullarına rağmen sürdürülen yol çalışmasıyla, mahalle ve mezra sakinlerinin ulaşım koşullarının iyileştirilmesi ve daha güvenli bir ulaşım imkânı sağlanması hedefleniyor.

Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirten Mahalle Sakinlerinden Hacı Sermiyan Bahadır, 'Bizim mahallemiz buradaki en son mahalledir. Yollarımız çok güzel oldu. Emeği olan herkese teşekkür ederiz. Yollarımız yapılan çalışmalarla daha kullanışlı hale geliyor. Herkese teşekkür ediyoruz Allah razı olsun' dedi.

Kısa sürede tamamlanacak olan PMT serimin ardından ekipler, sıcak asfalt serimine geçecek. Sıcak asfaltın ardından yol, mahalle ve mezra halkının kullanımına açılacak.