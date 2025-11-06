Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından düzenlenen ve Dr. Mahmut Nedim Aysoy'un anlatımıyla gerçekleştirilen Mesnevi Sohbetleri programları, 'Mesnevi Sohbetleri - Mesnevi'nin İlk 18 Beytinin Şerhi' adıyla kitaplaştırıldı.

GAZİANTEP (İGFA) - Klasik Türk irfan geleneğini günümüz insanıyla buluşturan bu değerli sohbet dizisi, Mevlana Celaleddin-i Rumî'nin Mesnevî adlı eserinin ilk 18 beytinin derin anlam dünyasına odaklandı. Programlarda Dr. Aysoy'un sade, fakat derinlikli anlatımıyla ele alınan her beyit; hem tasavvufî bir perspektiften hem de insanın iç yolculuğuna ışık tutan evrensel bir dille yorumlandı.

Bu kapsamda sohbetlerin kayıtları, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür Yayınları tarafından deşifre edilerek 'Mesnevi Sohbetleri - Mesnevi'nin İlk 18 Beytinin Şerhi' adıyla kitaplaştırıldı. Eser, hem Mesnevi'ye dair akademik bir kaynak hem de gönül dünyasına rehberlik eden bir başvuru kitabı olma özelliğini taşıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, kitap hakkında şunları aktardı:

'Gaziantep, tarih boyunca yalnızca ticaretin ve üretimin değil, aynı zamanda ilmin ve irfanın da şehri olmuştur. Bizler GBB Kültür A.Ş. olarak bu geleneği yaşatmak, kültürün derinliklerinde yatan manevi değerleri günümüz insanıyla yeniden buluşturmak amacıyla Mesnevi Sohbetlerini başlattık ve devam ettiriyoruz. Mesnevi'nin ilk 18 beyti, insanın yaratılış gayesinden ayrılığın acısına, vuslat arzusundan nefis terbiyesine kadar uzanan bir iç yolculuğun özüdür. Dr. Mahmut Nedim Aysoy'un büyük bir titizlikle yürüttüğü bu şerhler, Gaziantep'in kültürel hayatında yeni bir dönüm noktası olmuştur.'

Prof. Dr. Yakar, Mesnevi Sohbetlerinin gördüğü yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bu programlar, bir edebiyat veya felsefe etkinliği olmanın ötesinde insanın kendini tanıma ve anlam arayışına katkı sunan bir irfan mektebidir. Sohbetlerde ele alınan her beyit, okurların hem aklına hem kalbine dokunmuştur. Bu birikimin Gazikültür Yayınları aracılığıyla kitaplaşması, kültürel mirasın kalıcılığı açısından büyük önem taşımaktadır. 2026-2027 döneminde de Mesnevi Sohbetlerini sürdürecek, Mesnevi'nin sonraki beyitlerini aynı titizlikle şerh etmeye devam edeceğiz.'