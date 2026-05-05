Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen projeyle mali müşavirler ve avukatlara uygun koşullarda konut imkânı sunulacak. Başvurular 6 Mayıs'ta başlıyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Gazi Konut ile Gaziantep Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası ve Gaziantep Barosu arasında konut satışına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Kentte artan konut ihtiyacına çözüm amacıyla başlatılan 14 bin konutluk proje kapsamında; mali müşavirler, stajyerler, oda personeli ile avukatlar ve baro çalışanlarının uygun şartlarda ev sahibi olması hedefleniyor.

Konutlar, Şehitkamil Karacaören Mahallesi ile Şahinbey Burçkarakuyu Mahallesi'nde yer alan Kuzeyşehir ve Güneyşehir projelerinde inşa edilecek. Projede 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri bulunacak.

Başvuruların 6 Mayıs 2026 saat 10.00'da başlayacağı, 22 Mayıs 2026 saat 17.00'ye kadar devam edeceği bildirildi. Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve ilgili meslek kuruluşlarına bağlı olması şartı aranacak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konut üretiminde hızlı ve uygun maliyetli bir model geliştirdiklerini belirterek, özellikle gençlerin ev sahibi olabilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Şahin, deprem ve göç sonrası artan konut ihtiyacına dikkat çekerek, bu tür projelerle vatandaşların barınma sorununu azaltmayı hedeflediklerini ifade etti.

Gaziantep SMMM Odası Başkanı Ali İhsan Çelikbaş ise projenin özellikle genç meslek mensupları için önemli bir fırsat sunduğunu belirtirken, Bülent Duran barınmanın temel bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek iş birliğinin değerine vurgu yaptı.

Gazi Konut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Haz da projede hızlı ilerleme kaydedildiğini belirterek, planlanan teslim sürelerinden daha erken konut teslimi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Protokol töreni, katılımcıların hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.