Bunlar da ilginizi çekebilir

Çılgın Sayısal'da 3 talihli daha ekstra kazandı

Açıklamada hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, ailelerine başsağlığı dilenirken, çalışmalara katılan AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve gönüllülere teşekkür edildi.

Artvin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgede ilk aşamada 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldığı hatırlatılarak, çığ riskinin ortadan kalkmasının ardından aramaların yeniden başlatıldığı belirtildi.

Kayıp çoban Bülent Gezer için yürütülen arama çalışmaları, olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle ocak ayında durdurulmuş, ekipler bölgedeki durumu sürekli takip etmişti.

Zekeriyaköy köyü Aksu mevkisinde 31 Aralık 2025'te yaşanan çığda, sürüleriyle birlikte mahsur kalan çobanlardan 3'ü kurtarılırken, Suat Temel ve Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenlerine daha önce ulaşılmıştı.

Arvin'in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığda kaybolan çoban Bülent Gezer, 5 Mayıs 2026'da yürütülen arama çalışmaları sonucu ölü olarak bulundu.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.