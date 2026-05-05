Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Siber Güvenlik Kurulu'nda, 2024-2028 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve dijital tehditlere karşı alınacak önlemler ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı basına kapalı olarak yapıldı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldı. Ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve ilgili üst düzey yetkililer de toplantıda yer aldı.

Kurulun ilk toplantısında, 2024-2028 yıllarını kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nda gelinen aşama değerlendirilirken, dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerle birlikte artan siber tehditlere karşı alınması planlanan yeni tedbirler ile siber güvenlik alanında yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesi konuları ele alınması bekleniyor.