ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğu belirtilirken, sahadaki çalışmaların aralıksız devam ettiği vurgulandı.

Genel Sekreter Yardımcısı Osman Bilden ve daire başkanlarının bölgede incelemelerde bulunarak son durumu yerinde denetlediği ifade edildi.

Açıklamada, Viranşehir'de hayatın en kısa sürede normale dönmesi için tüm imkânların seferber edildiği belirtilerek, vatandaşların yanında olunmaya devam edileceği kaydedildi.

BİRECİK'TE AFETİN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ

Öte yandan Birecik'te de yaraların sarılması için hayatı normale döndürmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şiddetli yağış ve fırtınanın ardından Fen işleri, Park bahçeler, Çevre Koruma, Kırsal ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekiplerimiz, afetin 3. gününde de sahada mesai harcayarak vatandaşlarımızın yanında yer aldı.

— Şanlıurfa Büyükşehir ???????? (@sanliurfabld) May 5, 2026

Büyükşehir'den alınan bilgiye göre, Birecik-Halfeti yolu ağaç ve molozlardan arındırılarak güvenli hale getirilirken, trafik levhaları ve ışıkları onarıldı. Çalışmalar kapsamında vatandaşlardan gelen talepler anında değerlendirilerek ekiplerimizle her noktaya ulaşılmaya çalışılıyor.