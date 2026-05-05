İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yağış ve fırtına nedeniyle zarar gören Gaziantep ve Şanlıurfa için toplam 150 milyon TL ödenek gönderildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep ve Şanlıurfa'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonrası oluşan hasarların giderilmesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Bakan Çiftçi, afetin ardından acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla ilk etapta Gaziantep Valiliği'ne 100 milyon TL, Şanlıurfa Valiliği'ne ise 50 milyon TL olmak üzere toplam 150 milyon TL ödenek gönderildiğini belirtti.

Hasarların en kısa sürede giderilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Çiftçi, afetten etkilenen vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

