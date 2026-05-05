Sigortayı daha erişilebilir kılma misyonuyla hareket eden BNP Paribas Cardif Türkiye, müşteri odaklı yaklaşımı ve güçlü operasyonel yapısıyla hasar kabul oranını yüzde 91,41 seviyesine taşıdı.

İSTANBUL (İGFA) - 'Değişen Dünyanın Sigortacısı' BNP Paribas Cardif Türkiye, müşteri deneyimini merkeze alan yaklaşımıyla sigortacılıkta fark yaratmaya devam ediyor.

Türkiye'de 18 yıldır faaliyet gösteren ve farklı sektörleri kapsayan geniş hizmet yapısıyla öne çıkan şirket, 2025 yılı itibarıyla hasar kabul oranını yüzde 91,41 seviyesine çıkararak müşteri memnuniyetine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

Sigortayı daha erişilebilir kılma misyonuyla hareket eden BNP Paribas Cardif Türkiye, dijitalleşme yatırımları ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla, müşterilerine diledikleri zaman ve yerde hızlı çözümler sunuyor. Şirket, sunduğu hizmetleri farklı metriklerle sürekli takip ederek, müşteri deneyimini her aşamada geliştirmeye odaklanıyor. ,

BNP Paribas Cardif Türkiye Pazarlama Direktörü Necip Cihan Tatari, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, 'Yakından takip ettiğimiz değer önerisi anlayışımız hem iş ortaklarımızın hem de nihai müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler sunmayı kapsıyor. Müşteri değerini tüm hizmet ve çözümlerimizin merkezine alan yaklaşımımız doğrultusunda müşteri memnuniyetini önceliklendiriyoruz. Hasar kabul oranımızın yüzde 90'ın üzerine çıkması, bu yaklaşımımızın somut bir yansımasıdır.' dedi.

Hasar taleplerindeki artış ile birlikte, hem müşteriler hem de iş ortakları açısından hasar taleplerinin karşılanma hızının daha da kritik bir öncelik haline geldiğini belirten Necip Cihan Tatari, 'BNP Paribas Cardif Türkiye olarak bu ihtiyaca yanıt vermek üzere hasar süreçlerimizi tamamen dijitalleştirerek, müşterilerimizin hasar bildiriminden belge yüklemeye, süreç takibinden 7/24 destek almaya kadar tüm adımları online olarak gerçekleştirebildiği beş adımlı bir yapı kurguladık. Bu dönüşüm sayesinde başvuruların sonuçlanma sürelerini önemli ölçüde kısaltarak, süreçleri daha şeffaf ve erişilebilir hale getirdik. Aynı zamanda otomasyon uygulamalarımız ve dijital kanalların etkin kullanımıyla, özellikle iş ortağımız Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) müşterileri için hasar sürecinin tamamlanma süresinde yüzde 40'a varan iyileşme sağladık. Bu yapı, operasyonel verimliliğimizi artırırken, müşterilerimize daha hızlı, güvenilir ve kesintisiz bir deneyim sunmamıza katkı sağlıyor' diye konuştu.