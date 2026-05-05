Düzce'de yürütülen narkotik çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen takipli çalışmalar sonucunda bazı şüphelilerin bu suçları işledikleri yönünde bilgi edinildi. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararıyla şüphelilere ait iş yerleri ve ikametlerde arama gerçekleştirildi.

Söz konusu aramalarda 1 kenevir bitkisi, 5 gram sentetik kannabinoid, 15 adet sentetik ecza hap, 1 gram metamfetamin, 39 adet ekstazi hap ile 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak' suçlarından adli işlem başlatılırken, şüphelilerden D.B. 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan, S.Ç. ise 'uyuşturucu madde kullanma' suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.