Artvin Valiliği, okul ve çevresi güvenlik tedbirleri toplantısı gerçekleştirdi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA)- Artvin Valisi Turan Ergün'ün başkanlığında valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya, Garnizon Komutanı Piyade Albay Enver Örtel, Artvin Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Albay Emir İşaşır, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, İlçe Kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, okulların iç ve çevre güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alınarak, okul giriş-çıkış denetimleri, çevre güvenliği önlemleri, ziyaretçi kabul süreçleri, servis güzergâhları ve öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlara ilişkin uygulamalar değerlendirildi.

Ayrıca toplantıda, mevcut tedbirler gözden geçirilerek risklerin azaltılması ve güvenlik seviyesinin artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar da istişare edildi.