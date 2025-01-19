Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kuzeyşehir’de yapılacak Millet Bahçesi projesinin saha alanını yerinde inceleyerek bilgi aldı.GAZİANTEP (İGFA) - Teknik ekibiyle birlikte Kuzeyşehir’de saha incelemeleri yapan ve vatandaşların isteklerini dinleyen Başkan Şahin, Kuzeyşehir’e Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden birinin yapılacağını açıkladı.

İncelemelerde, Kuzeyşehir’in Karacaören Mahallesi’nde yaklaşık 130 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak Millet Bahçesi’nin konsept projesinin tamamlandığı bildirildi.

Uygulama projesi kısa sürede tamamlanacak olan Millet Bahçesi, Kuzeyşehir’de yaşayan tüm vatandaşların faydalanabileceği bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Bahçede çocuk oyun alanı, millet kıraathanesi, basketbol sahası, futbol sahası, fitness alanı, konser alanı, piknik alanı, meydan, bisiklet ve yürüyüş yolları, süs havuzları ile 150 araçlık otopark bulunacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açıklamasında büyük Millet Bahçesi’nin 2 yıl içinde tamamlanacağını belirterek şunları söyledi:

“Kuzeyşehir için 2025’in ilk müjdesini vermek istiyorum. Kuzeyşehir’de şu anda yaklaşık 25 bin kişi oturuyor ve bu sayı, devam eden inşaatların tamamlanmasıyla birlikte daha da artacak. Büyük bir uydu şehir olarak tasarlanan Kuzeyşehir’de, vatandaşların merkeze gitmeye ihtiyaç duymadan yaşamlarını sürdürebileceği bir millet bahçesi oluşturuyoruz. Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’nde olduğu gibi burada da çocuk kütüphaneleri, bebek kütüphaneleri, açık ve kapalı spor alanları gibi her yaş grubunun ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal donatılar yer alacak. Bugün ekiplerimizle birlikte Kuzeyşehir’e geldik ve vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Bu proje için çok kısa sürede ihaleye çıkacağız. İnşallah 2 yıl içinde 130 dönümlük bir alanda Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden birini hayata geçireceğiz. Kuzeyşehir’de yaşayan ailelerimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.