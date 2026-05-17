TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Yerel ve Bölgesel Yönetimler Dünya Kurulu (WALRG) Toplantısı'na katıldı. Dünyanın en önemli sürdürülebilir kentleşme buluşmalarından biri kabul edilen toplantıda Başkan Genç, barınma hakkının yalnızca temel bir ihtiyaç değil, aynı zamanda insan onuru, güvenlik ve toplumsal eşitlik olduğunu vurguladı.

Genç, toplantıda yaptığı konuşmada barınma hakkının yalnızca temel bir ihtiyaç olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, 'Barınma, bizim anlayışımıza göre yalnızca hayatı idame ettirmekten ibaret değildir. Aynı zamanda insan onurudur, güvenliktir, aidiyettir, toplumsal eşitliktir ve yaşama hakkının ayrılmaz bir parçasıdır. Nitekim İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde de temel bir insan hakkı olarak yer almaktadır. Bu nedenle temsil ettiğimiz şehrimiz Trabzon'un barınma koşulları ve özellikle konut bağlamındaki bazı verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Barınma hakkı ile iklim krizi arasındaki ilişkinin de günümüzde doğrudan ele alınması gereken çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Trabzon'umuzda yaklaşık bir milyonluk nüfus içerisinde 441 bin 470 mevcut konut bulunmaktadır. Bu veriler doğrultusunda konut başına yaklaşık 1,8 kişinin düştüğünü ifade etmek isterim. Ancak bu yalnızca sayısal ya da demografik bir veri değildir. Aynı zamanda enerji tüketimi, su ihtiyacı, karbon salımı ve çevresel sürdürülebilirlik açısından şehirlerimizi doğrudan etkileyen önemli bir göstergedir. Çünkü bugün her konut; ısınma, ulaşım, su ve altyapı gibi birçok parametreyi içinde barındıran bir tüketim merkezidir. Bu anlamda barınmanın merkezi olan her bir binayı aynı zamanda bir karbon politikası unsuru olarak ele almamız gerektiğini düşünüyoruz' dedi.

İKLİM DOSTU YAŞAM ALANLARI OLUŞTURMA GAYRETİNDEYİZ

Enerji tüketimi ve sürdürülebilir şehircilik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Genç, 'Ülkemizde 2023 yılında tüketilen enerjinin yüzde 36'sı meskenlerde kullanılmıştır. Bu oran Trabzon'da yüzde 45 seviyelerine kadar çıkmaktadır. Bu nedenle özellikle yenilenebilir enerji sistemleri ve güneş enerjisi uygulamalarıyla birlikte, 2030 yılına kadar sera gazı salımlarını ne şekilde azaltabileceğimiz konusunda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Diğer taraftan konutlarımızın doğal afetlere karşı dayanıklılığını artırmak ve ülkemizin deprem gerçeğini göz önünde bulundurarak daha güçlü yapılar oluşturmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü barınma hakkını çevre hakkından ayrı değerlendirmemiz mümkün değildir. Sağlıklı bir konut yalnızca dört duvar arasındaki bir mekan değildir. Aynı zamanda temiz hava, enerji verimliliği, afet güvenliği, yeşil alan erişimi ve iklim direncini de kapsamaktadır. Bu nedenle biz yerel yöneticilerin görevi; düşük karbonlu, afetlere dirençli, sosyal adaleti güçlendiren, kamusal alanları koruyan ve iklim dostu yaşam alanları oluşturmaktır. Biz de Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak bu doğrultuda tüm gücümüz ve gayretimizle çalışıyoruz. Çünkü başlangıçta ifade ettiğim gibi asıl olan; insanın onurlu bir yaşam sürdürebilmesi için ona tüm parametreleriyle birlikte barınma hakkını sunabilmektir' diye konuştu.

BELEDİYELER ARASINDA DAYANIŞMAYI ARTIRMALIYIZ

Başkan Genç, kentleşme politikalarına ilişkin yerel yönetimlerin sorumluluklarına dikkat çekerek, 'Burada çok önemli bir soru vardır: Kentlerimizi insanlar için mi kuruyoruz, yoksa yalnızca sermaye birikimi için mi? Bu yaklaşım son derece önemlidir. Sosyal devlet anlayışının geleceği açısından barınma hakkının nasıl savunulacağı tarihsel süreçte de öne çıkan bir konu olmuştur. Bu nedenle yerel yönetimler olarak ortak hedefimizin; insan onurunu merkeze alan, düşük karbonlu, afetlere dirençli, sosyal adaleti güçlendiren ve herkes için yaşanabilir kentler oluşturmak olması gerektiğini düşünüyoruz. Detayları oldukça fazla olmakla birlikte, değerli vaktinizi almamak adına sadece başlıklar halinde ifade ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum: Barınma hakkı için ortak şehir politikaları geliştirmek, İklim dostu ve düşük karbonlu kentler için iş birliği içerisinde olmak, Afetlere dirençli yerleşim modelleri geliştirmek, Sosyal adalet ve kent eşitliğini sağlayacak planlamalar yapmak, Göç ve insani konularda belediyeler arası dayanışmayı artırmak, Veri, teknoloji ve bilgi paylaşımında koordinasyon sağlamak. Ayrıca kıymetli konuşmacılarımızın da ifade ettiği gibi; yerel demokrasi ve katılımcı yönetim anlayışının şehirlerimiz ve barınma politikaları açısından son derece önemli olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle toplantımızı ve kıymetli heyetinizi tebrik ediyorum. Ev sahipliği dolayısıyla kardeş ülkemiz Azerbaycan'a ve Bakü'ye teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

KARDEŞ ŞEHİR PROTOKOLÜ İMZALANACAK

Başkan Genç, 19 Mayıs Salı günü Azerbaycan'ın Şuşa kenti ile kardeş şehir ptokolü imzalayacaklarını belirterek, 'Şuşa, Azerbaycan için ülkenin kalbi olarak görülen, son derece önemli bir kültür şehridir. Geçen yıl Kırgızistan'ın Bişkek, Kazakistan'ın Aktau ve Özbekistan'ın Buhara şehriyle kardeş şehir protokolleri imzaladık. İnşallah şimdi de Azerbaycan'ın Şuşa şehri ile protokol imzalayacağız. Türkmenistan'ın Merv şehriyle de bu kardeşlik sürecini sürdürüyoruz' dedi.