49. Uluslararası Giresun Aksu Festivali programı kapsamında düzenlenen 21 ve 10. km olarak düzenlenen Runkerasus 9. Giresun Yarı Maratonu koşuldu.

GİRESUN (İGFA) - Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Giresun Maraton Spor Kulübü'nün katkılarıyla düzenlenen Uluslararası 9. Runkerasus Giresun Yarı Maratonu'nda sporcular heyecanla yarıştı.

Bu büyük organizasyona Giresun'dan ve ülke genelinden yaklaşık 1000 katılım oldu. Liman girişinden start alan 21 kilometrelik maraton Ofran Plajı'ndan dönüldü.

10 kilometrelik koşu ise yine liman girişinden başlayıp belediye plajından dönüldü. Bu koşuya her yaştan kişi iştirak ederken, güzel ve renkli görüntüler ortaya çıktı.

Her iki koşunun da bitmesinden sonra, Belediye Kültür ve Fuar Merkezi'nde ödül töreni gerçekleşti.

Koşuya katılan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun'un tanıtımı için yarı maratonun çok değerli olduğunu vurguladı.

Başkan Köse: 'Aksu Festivalimiz kapsamındaki Giresun Yarı Maratonu'na gösterilen ilgi beklenenin üzerindeydi ve bu durum bizleri mutlu etti. Maratonumuz her yıl daha da büyüyerek gelişiyor. Bu büyük organizasyondan dolayı Giresun Maraton Spor Kulübü Başkanı Fatih Kitapçı ve arkadaşları ile organizasyona katkı sağlayan herkese ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum' açıklamasını yaptı.