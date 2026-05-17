Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlediği EnFest başladı. Coşku ve heyecanın tavan yaptığı etkinliklerde gençler aradığı her şeyi alanda bulabiliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye'nin en genç, en dinamik ve en renkli festivali EnFest'e ev sahipliği yapıyor.

Sporla hareketin, sanatla eğlencenin, teknolojiyle geleceğin ve dijital deneyimlerle heyecanın buluştuğu dev festival EnFest, İzmit'in kalbi olan Milli İrade Meydanı'nda 3 gün sürecek. Konserler, renkli atölyeler, heyecanlı spor müsabakaları, kıyasıya yarışmalar ve eğlenceli sahne etkinlikleri ile 19 Mayıs coşkusu zirve yapacak.

GENÇLER MİLLİ İRADE'YE AKIN ETTİ

Büyükşehir tarafından organize edilen EnFest etkinlikleri büyük coşku ve heyecana sahne oluyor. Zaman zaman etkisini artıran yağışlı havaya rağmen EnFest'e katılmak için Milli İrade Meydanı'na akın eden gençler, etkinlik alanında kurulan sahne ve stantlarda çeşitli gösteriler, yarışmalar, atölye çalışmaları ve etkileşimli aktivitelere katılarak gönüllerince eğlenmenin tadını çıkarıyor. Etkinlikler, pazartesi ve salı günü de tüm hızıyla devam edecek.