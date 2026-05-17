BURSA (İGFA) - Bursa'nın İznik ilçesinde gerçekleştirilen geleneksel Kırgız Şenlikleri, bu yıl da yoğun katılımla düzenlendi. Kırgız kültürünün tanıtıldığı etkinlikte geleneksel yemekler hazırlanırken, halk oyunları ve konserlerle katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı.

Şenliğe Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev, Ruslan Kazakbaev, İznik Kaymakamı Arif Karaman, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile çok sayıda davetli ve Kırgız vatandaşı katıldı.

Etkinlik öncesinde heyet, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'yı makamında ziyaret etti. Daha sonra Kırgızlar Türbesi'nde dualar edilip kurban kesildi. Program, İznik Gölü kıyısındaki şenlik alanında devam etti. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı organizasyonda geleneksel Kırgız kültürü tanıtıldı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta konuşmasında, organizasyonun Türk dünyası arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini belirterek, İznik'in tarih boyunca farklı kültürlerin buluşma noktası olduğunu söyledi. Usta, Kırgız kültürünün İznik'te yaşatılmasının hem kültürel zenginlik hem de gönül bağlarını kuvvetlendiren önemli bir adım olduğunu ifade etti. Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ise etkinliklerin her yıl İznik'te düzenlenmesine sağladığı katkılardan dolayı Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya teşekkür etti.

Gün boyu süren şenliklerde Kırgız sanatçılar sahne alırken, yöresel oyunlar ve kültürel etkinlikler büyük ilgi gördü.