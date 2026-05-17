PTT AŞ tarafından geleneksel olarak düzenlenen 54. Türkiye Postacı Yürüyüş Yarışması Finali, Düzce'de büyük heyecana sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen postacılar şampiyonluk için ter döktü.

DÜZCE (İGFA) - PTT AŞ tarafından 1981 yılından bu yana düzenlenen geleneksel Postacı Yürüyüş Yarışması'nın 54. Türkiye Finali, Düzce'de gerçekleştirildi. Organizasyon, kurum personeli arasında birlik ve beraberliği güçlendirmek ve spor kültürünü teşvik etmek amacıyla düzenlendi.

Final yarışlarına Düzce ev sahipliği yaparken, etkinliğe Düzce Valisi Mehmet Makas, AK Parti Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk ile PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten ve il yöneticileri katıldı.

Yarışma öncesinde 30 Mart-10 Nisan tarihleri arasında yapılan bölge seçmelerinde 606 personel arasından 80 sporcu final yarışlarına katılmaya hak kazandı. Sporcuların 30'u kadın, 50'si erkek kategorisinde mücadele etti. Türkiye Atletizm Federasyonu hakemleri gözetiminde yapılan yarışmada kadınlar 5 kilometre, erkekler ise 10 kilometrelik parkurda yarıştı. Kıyasıya geçen mücadelelerde sporcular dereceye girebilmek için yoğun çaba sarf etti.

Kadınlar kategorisinde Gülşen Çerçi birinci olurken, Ayşe Küçük ikinci, Sevcan Çerçi Gedik ise üçüncü sırayı aldı. Erkeklerde ise Kadir Çolak birinciliğe ulaşırken, Cengiz Erdemci ikinci, Erdal Acu üçüncü oldu.

Takım sıralamasında kadınlarda PTT 1. Bölge Müdürlüğü birinci olurken, erkeklerde PTT 9. Bölge Müdürlüğü zirvede yer aldı.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, yarışmanın sadece sportif bir etkinlik değil aynı zamanda kurumun dayanışma ruhunu yansıtan önemli bir gelenek olduğunu vurguladı. Gülten, postacıların fedakârlık ve sorumluluk bilinciyle toplumun her kesimine hizmet ettiğini ifade etti.

Etkinlik, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.