Konya'da düzenlenen TEKNOSEL 2026 Teknoloji Festivali, yüzlerce takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışmaların ardından ödül töreniyle sona erdi. Festivalde robotikten yapay zekâya kadar birçok alanda gençlerin projeleri büyük ilgi gördü.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İnnoPark iş birliğiyle düzenlenen TEKNOSEL 2026 Teknoloji Festivali, ödül töreniyle tamamlandı.

Festivalin ilk üç günü Selçuklu Belediyesi Uluslararası Kapalı Spor Salonu'nda robot yarışmalarıyla gerçekleşirken, ikinci etapta Selçuklu Kongre Merkezi'nde teknoloji ve yapay zekâ temalı yarışmalar düzenlendi. Organizasyonda her yaştan ziyaretçi teknoloji şölenine tanıklık etti.

Festival kapsamında serbest ve özel kategorilerde 120 takım, Gazze temalı yapay zekâ film yarışmalarında 20 finalist ekip, mBlock kodlama yarışmalarında 355 takım ve robot yarışmalarında 567 takım mücadele etti.

Ödül töreninde konuşan Ahmet Pekyatırmacı, festivalin Anadolu'nun en büyük teknoloji organizasyonlarından biri haline geldiğini belirterek gençlerin Türkiye'nin geleceğinde önemli rol oynayacağını söyledi. Pekyatırmacı, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı hedeflerine bu gençlerle ulaşacağız' dedi.

Gençlerin önündeki engellerin kaldırıldığını ifade eden Pekyatırmacı, teknoloji üretimi ve girişimcilik alanında gençlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı. Ayrıca Konya'da ilk kez bir 'Girişimcilik Ofisi' kurulacağının müjdesini verdi.

KOP Bölge Kalkınma İdare Başkanı Murat Karakoyunlu ise gençlerin her yıl daha ileri seviyede projeler geliştirdiğini belirterek, yarışmalarda ortaya çıkan bazı projelerin uygulamaya alınabileceğini ifade etti.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç de festival boyunca teknolojinin kalbinin Selçuklu'da attığını söyledi. Festivalin ödül törenine çok sayıda protokol üyesi, akademisyen, öğretmen, öğrenci ve aileler katıldı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken, organizasyon teknoloji ve inovasyon alanında gençlerin potansiyelini ortaya koyan önemli bir buluşma olarak değerlendirildi.