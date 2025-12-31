Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kar yağışına karşı yürüttüğü çalışmalarda klasik yöntemleri geride bırakarak, yapay zeka destekli akıllı ulaşım sistemlerini devreye aldı. Şehir genelindeki ulaşım ağı, akıllı sistemler sayesinde sahadan gelen verilerle anlık olarak izleniyor, analiz ediliyor ve yönetiliyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Trafik yönetiminde yapay zeka tabanlı sinyal kontrol sistemine geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, karla mücadeleyi yalnızca yol temizliğiyle sınırlı tutmuyor.

400 noktada trafik yoğunluğu, yol durumu ve hava koşulları Trafik Koordinasyon Merkezi üzerinden anlık olarak takip edilirken, kentte kurulu bulunan akıllı ulaşım altyapısı sayesinde müdahale ekipleri ihtiyaç duyulan noktalara saniyeler içinde yönlendiriliyor. Böylece akıllı ulaşım sistemleri, doğrudan güvenli ve kesintisiz ulaşıma dönüşüyor.

Vatandaşlardan ALO 153 ve GİKOM üzerinden gelen çağrılar, dijital sistemler aracılığıyla değerlendirilerek sahaya anında yansıtılıyor. Her bildirim, ekiplerin hızlı ve doğru şekilde konumlandırılmasında aktif rol oynarken, kar yağışı süreci veri temelli senaryolar üzerinden yönetiliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, zorlu hava koşullarında dahi kontrolü elinde tutan, güvenli ve kesintisiz ulaşımı önceleyen, teknolojiyle yöneten ve kriz anlarında hızlı ve etkin karar alabilen bir şehir modeliyle vatandaşların güvenliğini öncelik almaya devam ediyor.

CİHAN: YAPAY ZEKA VE TEKNOLOJİ İLE SAHADA ARAÇ VE PERSONELİN KOORDİNASYONUNU TEK BİR MERKEZDEN SAĞLIYORUZ

Çalışmaları yerinde inceleyen ve son durum hakkında bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, yaptığı açıklamada vatandaşlara yapılan uyarıları dikkate aldıkları için teşekkür ederek şunları söyledi:

'Trafik Koordinasyon Merkezimizde 400'e yakın noktayı, kavşağı yapay zeka ile kontrol ediyoruz. Kontrol ettiğimiz kavşaklar ve yollarda herhangi bir tıkanma olduğunda uzaktan bunu görerek tıkanan noktaya anında müdahale ediyoruz. Bu da bizim son zamanlarda yaptığımız yatırımların sonucu. Yapay zeka ve teknoloji ile sahada araç ve personelin koordinasyonunu tek bir merkezden sağlayarak anında müdahale ediyoruz. Gelen şikayette gidilip gidilmediğini anlamak için de bütün araç ve iş makinalarımızda takip sistemi ile kontrol sağlıyoruz. Bir bulvardan, caddeden kaç sefer geçilmiş görebiliyoruz. Her bir noktada ana arterlerde çalışmalarımız devam ediyor.'