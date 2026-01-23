Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışına karşı sahada görev alarak çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

GAZİANTEP (İGFA) - İl genelinde etkili olan ve gece saatleri boyunca devam eden kar yağışıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla çalışmalarına kesintisiz devam etti.

Bu kapsamda, şehir merkezindeki ana arterler Trafik Kontrol Merkezi (TKM) üzerinden yapay zekâ destekli sistemlerle anlık olarak takip edilirken, tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gece boyunca yol açma, tuzlama ve buz çözücü solüsyon uygulamalarını sürdürdü. Özellikle tıkanma riski bulunan 19 kritik nokta başta olmak üzere, kent genelindeki ana yollarda çalışmalar yoğun şekilde devam etti.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında; 40 tuz robotu, 5 kar küreme aracı, 17 greyder, 16 loder, 40 beko loder, 35 çift kabin araçtan oluşan kürekli tuzlama ekipleri, 15 tuz lojistik destek kamyonu, 7 arazöz ve buz çözücü solüsyon aracı, 4 vinç ve 14 çekici olmak üzere toplam 193 araç ve 825 personel görev yapıyor.