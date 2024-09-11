Millî Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde eğitime ilk kez adım atan çocuklar ve ailelerine yardımcı olmayı amaçlayan "Bilinçle İlerleme Zamanı (BİZ) Projesi" Gaziantep'te Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'in de katılımıyla gerçekleşti.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Kalesi'nde başlayan ve Balıklı Parkı'na kadar devam eden kortej yürüyüşünde öğrenci ve veliler, ellerindeki Türk bayrakları ile çalınan marşlara eşlik etti. Kortejin ardından konuşan Bakan Tekin, etkinlikle çocukların okula başladığı günü unutmamalarını sağlamak istediklerini söyledi.

Önümüzdeki yıl tüm illerde bu etkinliği düzenlemeyi planladıklarını vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çocuklarımıza uyum haftasıyla beraber aileleriyle birlikte nasıl bir eğitim öğretim süreci geçireceğimize yönelik heyecanla, aşkla ve şevkle okula gelmeleri için bir başlangıç oluşturalım istedik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana mihenk noktalarından biri; çocuklarımızın severek, isteyerek, koşarak okula gitmelerini temin etmek. Bu da bunun bir başlangıcı." diye konuştu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) verilerine göre, bir öğretmenin öğrenci üzerinde yüzde 50 etkili olduğunu anlatan Bakan Tekin, "Okullar başladıktan sonra velilerimiz de çocuklarıyla nasıl ilgilenebilecekleri, ilgilendiklerinde çocukların akademik başarılarının daha fazla artacağını kendileriyle paylaşacağımız bir dizi etkinliğimiz olacak. 'Aile okulu' modülünün içine 'ebeveyn okulu', 'veli okul' başlığıyla bir program daha koyduk. Biz ailelerle birlikte daha bilinçli bir şekilde eğitime el atma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızdan çok fazla iş bekliyoruz. Anne, baba, ağabey, abla olmasını bekliyoruz. Her şeyi öğretmenden bekliyoruz. Biz diyoruz ki öğretmenlerimiz asli işlerini yapsınlar, diğer işleri biz de yapalım" dedi.

AZERBAYCAN EĞİTİM BAKANINDAN BİRLİK VURGUSU

Programda konuşan Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ise Türkiye ile Azerbaycan'ın her zaman dost ve kardeş olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile eğitim alanında birçok projeyi ortaklaşa yürüttüklerini aktaran Amrullayev, "Öğretmen olmak hem çok zor hem de şerefli bir iştir. Türk dünyası, büyük bir aile... İnanıyorum ki Gaziantep'in bu ailede çok büyük yeri var. Gelecekte de bu kardeşlik ve dostluk inşallah devam eder. Türk ailesi, dünyada eğitimde en önde olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.