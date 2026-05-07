Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin, GBB Spor Kulübü çatısı altında Avrupa ve Türkiye dereceleri elde eden sporcularla Meclis Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

GAZİANTEP (İGFA) - 'Spor şehri Gaziantep' sloganıyla çocuklar ve gençler için sporu erişilebilir hale getiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, farklı branşlarda yetiştirdiği sporcularla ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarılarına yenilerini ekledi.

Bu kapsamda GBB Spor Kulübü sporcuları; goalball, cimnastik, tenis, satranç, paletli yüzme ve voleybol branşlarında önemli dereceler elde etti.

SPORA DESTEK VE TESİSLEŞME İÇİN BAŞKAN ŞAHİN'E TEŞEKKÜR!

Meclis Toplantı Salonu'ndaki buluşmada sporcular ve antrenörleri, spor alanındaki tesisleşme ve spora verilen destek dolayısıyla Başkan Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Sporcular, kendilerine sağlanan desteğin karşılığını kupa ve madalyalarla vermek istediklerini ifade etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal da buluşmada sporcuların farklı branşlarda elde ettiği başarıları anlattı. Başkan Fatma Şahin ise sporcularla sohbet ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

ŞAHİN: 'KAZANANLAR VAZGEÇMEYENLERDİR'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sporcularla yaptığı buluşmada başarının emek, disiplin ve vazgeçmemekle geldiğini belirterek, şunları söyledi:

'Bu bir yolculuk. Sizi diğerlerinden ayıran şey, herkes uyurken uyanmak, bayram seyran demeden çalışmaktır. Bu durum bir başkan için de, bir sporcu için de, bir temizlik görevlisi için de geçerlidir. Çalışmadan hiçbir şeyi başarmak mümkün değil. Öncelikle çok çalışmak gerekiyor. Bu işin en önemli kısmı budur.

Her denemeden bir ders çıkarmak gerekiyor. Önümüzde kocaman bir hayat var. Önemli olan düşmek değil, düştüğünde hızlı kalkabilmektir. Neden düştüğümüzün dersini çıkarıp, bir daha düşmemek üzere kendimizi planlamamız ve çok hızlı kalkmamız gerekiyor.

Asla vazgeçmemek çok önemli. Bu, hepiniz için geçerli olduğu gibi benim hayatım için de geçerli. Hedef koyup vazgeçmemek gerekiyor. Kaybedenler vazgeçenlerdir, kazananlar ise vazgeçmeyenlerdir. Allah'ın izniyle eğitimde, bilimde, sporda Gaziantep'in İstiklal Marşı'nı bütün dünyaya söyletecek gücü, sesi, vicdanı, aklı var. Siz varsınız. Ben hepinizi çok seviyorum, tebrik ediyorum. Başarılarınızın takipçisi olacağım.'

BOZAN MİLLİ TAKIM YOLUNDA

GBB Spor Kulübü sporcusu Fatma Yaren Bozan da 13-16 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek Voleybol Milli Takım Gelişim Kampı'na davet edildi. Bozan'ın aynı zamanda Beşiktaş Spor Kulübü'ne transferi gerçekleştirildi.

GBB Spor Kulübü sporcuları, farklı branşlarda elde ettikleri derecelerle Gaziantep'i ve Türkiye'yi temsil etmeyi sürdürüyor.

KAYA, DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK.

GBB Spor Kulübü sporcusu Kaan Efe Kaya, 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Edirne'de düzenlenen Paletli Yüzme Milli Takım Seçmeleri'nde önemli bir başarıya imza attı.

Kaya, 200 metre çift palet ve 400 metre çift palet yarışlarında Milli Takım baraj derecelerini geçti. Sezon başından itibaren katıldığı tüm yarışmaları altın madalya ile tamamlayan Kaya, 3 farklı Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği derecelerle Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Kaan Efe Kaya, 22-28 Haziran 2026 tarihleri arasında Güney Kore'de düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

SATRANÇTA AVRUPA BİRİNCİLİĞİ!

Avrupa Satranç Birliği tarafından organize edilen 2026 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda GBB Spor Kulübü sporcuları uluslararası düzeyde başarı kazandı.

17 Yaş kategorisinde yarışan Ela Mullakütükçü, kızlar kategorisinde Avrupa birincisi, genel kategoride Avrupa ikincisi oldu. 15 Yaş kategorisinde mücadele eden WCM Beren Kalyoncu ise kızlar kategorisinde Avrupa birinciliği, genel kategoride Avrupa dördüncülüğü elde etti. Sporcular organizasyonda kulüp lisansı ile yarıştı.

27 Nisan-1 Mayıs 2026 tarihleri arasında Alanya'da düzenlenen Görme Engelliler Okullar Arası Goalball Türkiye Şampiyonası'nda ise GBB Spor Kulübü altyapı sporcularının yer aldığı GAP Görme Engelliler Ortaokulu derece elde etti.

Şampiyonada Yıldız Kızlar kategorisinde Türkiye şampiyonluğu kazanılırken, Yıldız Erkekler kategorisinde Türkiye dördüncülüğü elde edildi.

2 KUPA, 17 MADALYA

Gaziantep TCF İl Temsilciliği tarafından organize edilen cimnastik yarışmalarında da GBB Spor Kulübü sporcuları derece kazandı. Kulüpler arası ilk resmi organizasyonuna katılan GBB Spor Kulübü, Minik A ve Minik B kategorilerinde takım halinde kupa aldı.

Ferdi kategorilerde ise Minik B Kadınlar kategorisinde ikincilik, Minik A Erkekler kategorisinde ikincilik derecesi kazanıldı. Organizasyona 13 sporcuyla katılan kulüp, yarışmalardan 2 kupa ve 17 madalya ile döndü.

İskenderun ve Arsuz'da düzenlenen TTF 12 Yaş Turnuvası'nda GBB Spor Kulübü tenis branşı sporcularından Yağız Yalçın Kaya şampiyon olurken, Melisa Başbenzer üçüncülük derecesi elde etti.