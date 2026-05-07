Gazeteci-Yazar Metin Özmen, Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Yukarı Salat Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Düzenlenen konferansta Özmen, öğrencilere 'Başarıda Arkadaş Seçimi' konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

BATMAN (İGFA) - Bismil'de Yukarı Salat Ortaokulu öğrencileriyle okulun konferans salonunda gerçekleştirilen programda gazeteci yazar Metin Özmen, arkadaş çevresinin eğitim hayatı ve kişisel gelişim üzerindeki etkilerini anlattı.

Ortaokul öğrencilerine yönelik kaleme aldığı 'Başarıya Götüren Arkadaş' adlı kitabından örnekler veren Özmen, doğru arkadaş seçiminin başarı yolunda önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Konuşmasında özellikle yanlış arkadaş çevresinin birçok öğrencinin eğitim hayatını olumsuz etkilediğini ifade eden Özmen, başarı hedefi olan öğrencilerin kendilerini geliştiren, motive eden ve hedeflerine odaklanmış arkadaş gruplarıyla hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferans, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Program sonrası öğrencilerle bir araya gelen Özmen, kitaplarını imzalayarak öğrencilerle sohbet etti.

Konferansın verimli geçtiğini belirten Okul Müdürü Mehmet Hamit Kaplan, öğrencilere yönelik faydalı bilgiler paylaşan yazar Metin Özmen'e teşekkür etti.