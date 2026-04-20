Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitler Haftası dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

GAZİANTEP (İGFA) - 14-20 Nisan Şehitler Haftası kapsamında düzenlenen buluşma, 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda şehitleri anan Başkan Şahin, gaziler ve şehit aileleriyle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Buluşmada Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, şehitler için dualar edildi. Duygusal anların yaşandığı programda şehit aileleri ve gaziler, kendilerine verilen desteklerden dolayı Başkan Fatma Şahin'e teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit aileleri ve gazilere hitap ettiği video katılımcılarla birlikte izlendi. Buluşmada ayrıca ilahiler okunup türküler söylendi.

Programda ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi koordinasyonunda, Antep'in Kurtuluş Mücadelesi'nde canını feda eden 6 bin 317 şehit başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerin aziz hatıraları için okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerinin duası yapıldı.

ŞAHİN ŞANLI VE ŞEREFLİ BİR TARİHİN BUGÜN EMANETÇİLERİYİZ

Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehit ailelerine saygı ve hürmetlerini ileterek, 'Asıl olan şey bir araya gelmek, göz göze gelebilmek. Yüce Peygamber'in komşusu olan bu makam çok özel bir makamdır. Zaten bugün şehit annesinin ve babasının 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyen duruşu da bu imandır. Bu iman olduğu sürece bu topraklar vatan olmaya devam edecektir. Bu iman olduğu sürece al yıldızlı bayrağımız göklerde dalgalanmaya devam edecektir. Bizler şanlı ve şerefli bir tarihin bugün emanetçileriyiz. Dünden büyük bir iftiharla aldığımız bu emaneti yarın çocuklarımıza taşıyacağız ve bu duruşla, bu imanla yarın torunlarımız da nasıl biz ecdadımızla onur duyuyorsak onlar da bizimle onur duyacak.' dedi.

BİZ İYİLERİN VE YAŞATANLARIN DÜNYASINI İNŞA EDECEĞİZ

Konuşmasının devamında dünyada yaşanan gelişmelere değinen Başkan Şahin, 'Etrafımız ateş çemberi. Ateşe körükle gitmek de var, ateşe suyla gitmek de var. Biz her zaman ateşe su taşıyanlardan olduk. Nerede yara varsa merhem oluyoruz. Allah'ın izniyle biz iyilerin ve yaşatanların dünyasını inşa edeceğiz. İyilerin ve yaşatanların dünyasında biz, Gazi'nin torunları olarak bu milletin evladı olarak al yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.

Programda ayrıca 5. Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziantep Başkonsolosu Kerem İzmen de yer aldı.