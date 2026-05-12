Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihsel ve kültürel birikimi yeniden görünür kılarak Anadolu'nun yakın dönem hafızasını günümüze taşıyan 'Anadolu'nun Yüzleri: Ali Atalar Kartpostal Koleksiyonundan Seçkiler' sergisi, Kahraman Emmioğlu Sanat Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te 'Anadolu'nun Yüzleri: Ali Atalar Kartpostal Koleksiyonundan Seçkiler' sergisi, gazeteci, yazar, koleksiyoner ve yerel araştırmacı Ali Atalar tarafından uzun yıllar içerisinde oluşturulan özel kartpostal koleksiyonundan seçilen eserleri sanatseverlerle buluşturuyor.

Sergi, 30 Mayıs tarihine kadar Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açık olacak.

1980-1990 yıllarına ait Anadolu temalı 200'ü aşkın kartpostaldan oluşan sergi, Anadolu insanını, gündelik hayatı, şehir dokularını ve dönemin kültürel atmosferini görsel hafıza ekseninde yeniden değerlendirme imkanı sunuyor.

Anadolu'nun farklı şehirlerinden insan manzaralarını, yaşam pratiklerini ve kültürel çeşitliliğini bugüne taşıyarak kolektif hafızanın canlı tutulmasına katkı sağlayan sergideki seçkiler bu yönüyle; şehir tarihi, görsel kültür çalışmaları, halkbilimi ve toplumsal hafıza araştırmaları açısından dikkat çekici bir arşiv niteliği taşıyor.

Gaziantep Kent Arşivi ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan sergi, arşivcilik ve kültürel miras çalışmalarının güncel bir örneği olarak geçmişin görsel hafızasını kamusla alana taşıyarak kültürel sürekliliğe vurgu yapıyor.