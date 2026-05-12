Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, fotokapanlarla görüntülenen yaban kedisinin görüntülerini paylaştı. Kurum, doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

BURSA (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, ormanlık alanda fotokapanlarla kaydedilen yaban kedisi görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Ormanın Sessiz Adımları! İnsan gözünden saklansa da radarımızdan kaçmadı. Çizgili kuyruğuyla büyüleyen yaban kedimizi görüntüledik' ifadelerine yer verildi.

Doğal yaşamın önemli türlerinden biri olan yaban kedisinin görüntülenmesi, doğadaki biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koydu.

Ormanın Sessiz Adımları! ????



İnsan gözünden saklansa da radarımızdan kaçmadı. Çizgili kuyruğuyla büyüleyen yaban kedimizi görüntüledik. DKMP olarak doğayı ve içindeki gizli hayatları korumaya devam ediyoruz#yabanhayatı #yabankedisi #wildlife #doğa pic.twitter.com/Phx5xrYhVy — DKMP 2.Bölge Bursa (@Dkmp2BolgeBursa) May 12, 2026

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, yaban hayatını korumaya ve doğal yaşam alanlarını izlemeye yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.