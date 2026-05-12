TÜBİSAD Plus programında yapay zekânın kurumlarda sürdürülebilir bir üretim modeline dönüşmesi, veri yönetimi ve organizasyonel dönüşüm süreçleri ele alındı. Programda konuşan Can Bakır, Türkiye'de kurumların yüzde 60'ının yapay zekâyı aktif kullandığını söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - TÜBİSAD Plus'ın yeni bölümünde, yapay zekânın şirketlerde yalnızca tekil projeler olmaktan çıkarılıp sürdürülebilir bir iş modeline dönüştürülmesi konusu masaya yatırıldı. Programda doğru kullanım senaryoları, veri ve model yönetimi ile organizasyonel yapıların dönüşüme nasıl adapte olması gerektiği değerlendirildi.

Programda konuşan Can Bakır, yapay zekânın artık geçici bir teknoloji trendi olmadığını belirterek, 'Hayatımızın artık bir parçası. Asıl mesele yapay zekâ dalgasından kaçmak değil, o dalgada nasıl ilerleyeceğimizi belirlemek' dedi. Türkiye'de yapay zekâ kullanımının hızla arttığını ifade eden Bakır, geçen yıl yapılan bir ankette kurumların yüzde 60'ının farklı alanlarda yapay zekâ kullandığını aktardı. Yapay zekâ girişimciliğinin de hareketli olduğunu söyleyen Bakır, İş Kuleleri'nde ağırlanan 100 yapay zekâ girişiminin tamamının gelir üreten şirketlerden oluştuğunu kaydetti.

Türk yapay zekâ girişimlerinin kullanım oranının düşük kaldığına dikkat çeken Bakır, kurumların yerli girişimlere daha fazla yönelmesi gerektiğini belirterek, 'Ekosistemin büyümesi için kurumların Türk yapay zekâ şirketlerini tercih etmesi önemli' ifadelerini kullandı.

Yapay zekânın istihdama etkisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakır, teknolojinin iş dünyasında dönüşüm yarattığını ancak henüz köklü bir değişim oluşturmadığını söyledi. Özellikle giriş seviyesindeki işe alımlarda azalma yaşandığını belirten Bakır, bunun hem yapay zekânın bazı görevleri üstlenmesinden hem de sektörün dönüşüm beklentisinden kaynaklandığını ifade etti.