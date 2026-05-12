Üstyapımı yenileme ve onarım çalışmaları ile vatandaşların şehir içerisinde daha konforlu seyahat etmesini sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu noktada çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Ekipler, Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde 56 sokakta toplam 22 kilometrelik üstyapı yenileme çalışması gerçekleştirecek.

KOCAELİ (İGFA) - Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda elektrik, su ve internet hatları için yapılan altyapı çalışmalarından dolayı 56 sokakta yol bozulmaları meydana gelmişti.

Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin güneyinde bulunan 32 sokakta altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sahaya inen Büyükşehir ekipleri, üstyapı yenileme çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, 6 bin 580 metre uzunluğa sahip 14 sokakta asfalt serimi çalışmasını gerçekleştirdi. Ekipler bu çalışmalar dahilinde toplamda 11 bin 715 metre uzunluğunda üstyapı yenilemesi yapacak.

18 BİN TON ASFALT SERİLECEK

Büyükşehir ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nin güney kısmında toplamda 11 bin 715 metre uzunluğundaki 32 sokakta 18 bin ton asfaltı zemine serecek. Asfalt serimi öncesinde zeminde 12 bin 300 metreküp trimer kazı yapılacak ve 30 bin ton PMT malzeme serimi gerçekleştirilecek.

Üstyapı çalışması kapsamında asfalt seriminin yanı sıra daha güzel bir çevre ve görünüm için kaldırım imalatları da gerçekleştirilecek. Büyükşehir ekipleri, alanın güney kısmında 25 bin metrekare kaldırım imalatı yapacak. Altyapı çalışmalarının devam ettiği kuzey bölgesinde kalan sokaklarda altyapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra üstyapı yenileme işlemine başlanacak.