Bursa'daki yerel marketler, 'Atık Piller Ses Oluyor' projesiyle örnek bir iş birliğini hayata geçiriyor. Projeyle birlikte marketler, atık pil toplama noktasına dönüşecek.

BURSA (İGFA) - Bursa Perakendeciler Derneği'nin (PERDER) öncülüğünde başlatılacak çalışma kapsamında, 'Atık Piller Ses Oluyor' projesi yerel marketlerin desteğiyle daha geniş kitlelere ulaştırılacak.

Kampanya çerçevesinde Bursa'daki yerel marketlerde atık pil toplama noktaları oluşturulacak. Vatandaşlar evlerinde kullandıkları kumanda, oyuncak, tansiyon aleti, işitme cihazı, bilgisayar ekipmanları ve benzeri elektronik cihazlara ait atık pilleri marketlerde yer alacak özel kutulara bırakabilecek. Toplanan piller, çevreye zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılacak.

Kartanesi İşitme Merkezi Kurucusu Enis Özgünay, ortak çalışmayla ilgili 'Başlattığımız 'Atık Piller Ses Oluyor' projesi; yalnızca çevreyi korumayı değil; aynı zamanda işitme engelli bireylerin yaşam kalitesine katkı sunmayı amaçlıyor. Proje kapsamında geri dönüşüm süreçlerinden elde edilen destekler, ihtiyaç sahibi işitme engelli bireylerin cihaz, bakım ve aksesuar ihtiyaçları için kullanılacak. Doğaya bilinçsiz şekilde bırakılan atık piller; içerdikleri kurşun, cıva ve kadmiyum gibi ağır metaller nedeniyle ciddi çevre kirliliğine yol açıyor. Tek bir pilin dahi yaklaşık 600 ton suyu kirletebildiğini unutmamalıyız. Yerel marketlerle başlattığımız ortak çalışma; hem çevre sağlığı, hem de toplumsal dayanışma açısından büyük önem taşıyor.' diye konuştu.

'ENGELLİLERE SES OLACAĞIZ'

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç ise 'Yerel marketler; yalnızca ticari işletmeler değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden önemli toplumsal paydaşlardır. Bu iş birliğiyle Bursa'da örnek bir dayanışma modeli ortaya koyacağız. Yerel marketlerin mahalle kültürünün en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu vurguluyoruz. Vatandaşların günlük alışverişlerini yaparken aynı zamanda çevreye ve dezavantajlı bireylere katkı sunabilecek olması önemli bir farkındalık oluşturacak. Bursa'da başlayacak bu örnek iş birliğinin ilerleyen süreçte daha fazla büyümesini hedefliyoruz. Proje sayesinde hem doğa korunacak, hem de işitme engelli bireylerin hayatına 'ses' olacağız' dedi.