Kayseri Kocasinan Belediyesi ile özdeşleşen ve efsane hâline gelen organik domates fidesi dağıtım etkinliği, bu yıl da adeta vatandaş akınına uğradı. Gece saatlerinde başlayan ve sonu görünmeyen kuyruklarda vatandaşlar, sağlıklı ve yerli üretim için birbiriyle yarıştı.

KAYSERİ (İGFA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın da bizzat katılarak vatandaşlarla sohbet ettiği etkinlikte, dört farklı noktada eş zamanlı olarak 12 bin paket olmak üzere toplam 300 bin kök organik domates fidesi dağıtıldı. Vatandaşların domates fidelerinden elde edilecek ürünleri sağlıklı günlerde tüketmeleri temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, yerli tohumlardan yetişen ürünlerin hem toplumun hem de gelecek nesillerin sağlığını koruma açısından çok değerli olduğunu söyledi.

Domates dağıtım etkinliğinde vatandaşlarla keyifli diyaloglar gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, onlarla yakından ilgilendi. Başkan Çolakbayrakdar, domates fidelerini; genetiği değiştirilmemiş, organik sebze ve meyve üretimini ve tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla dağıttıklarını söyledi.

Domates fidesinin Kocasinan Belediyesi ile özdeşleştiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar; 'Artık her sene rutin hâlde gerçekleştirilen bu organizasyon, vatandaşlarımız tarafından mayıs ayının ilk haftalarında heyecanla bekleniyor. Mimar Sinan Parkı'nda olduğu gibi; Erkilet'te, Beyazşehir'de ve Ziyagökalp'te de aynı şekilde dağıtımlar yapılıyor. Tabii ki bu organizasyonun ana teması; ata tohumu, hibrit olmayan, kendini devam ettirebilen ve bu toprakların tanımış olduğu domates fidesi tohumunun dağıtılıyor olması. Bölgemizde Karabacak olarak bilinen, Karahıdır olarak da isimlendirilen bu tohuma her zaman olduğu gibi bu sene de vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlarımız bu domatesleri tükettikten sonra içerisinden çıkan çekirdekleri kurutarak bir sonraki yıl için saklayabilir, kendileri de yetiştirip çoğaltabilir' ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise domates fidelerinin verimli ve bereketli olduğunu belirterek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlar; Kocasinan Belediyesi hizmet binası önündeki Mimarsinan Parkı, Erkilet Lavanta Bahçesi karşısı, Beyazşehir Kırlangıç Parkı ve Ziyagökalp Merkez Parkı'nda sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Hizmet binasının önünde iki ayrı çadırın kurulduğu domates fidesi dağıtımı bir saatte tamamlandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 12 bin paket olmak üzere toplam 300 bin kök organik domates fidesi dağıtıldı. Fidelerden alabilmek için birbiriyle yarışan vatandaşların gösterdiği çaba renkli görüntüler oluşturdu. Yoğun kalabalığa rağmen herhangi bir sorunun yaşanmadığı, profesyonelce gerçekleştirilen etkinlikte, fideleri alan vatandaşların memnuniyetleri ifadelerine de yansıdı.