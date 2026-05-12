Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, sanatseverleri bir araya getiren anlamlı ve unutulmaz bir geceye imza atıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, 'Ustalara Saygı Konseri' ile Popüler Türk Müziği'nin unutulmaz isimlerini anarken, dinleyicilere de duygu dolu anlar yaşattı.

MERSİN(İGFA) - Mersin'de Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere sanatseverler yoğun bir katılım gösterdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın organizasyonuyla düzenlenen konserde, geçmişten günümüze iz bırakan usta müzisyenlerin yorumlarından dinlediğimiz eserler Kent Orkestrası ile yeniden hayat buldu.

MÜZİK TARİHİNE DAMGA VURMUŞ USTALARA SAYGI

Orkestra şefliğini Anıl Aydın'ın üstlendiği gecede, Kent Orkestrası'nın sahne performansı izleyicilerden büyük alkış alırken, salonda nostaljik ve bir o kadar da coşkulu bir atmosfer yaşandı.

Konserde seslendirilen eserler, müzik tarihine damga vurmuş ustalara saygı niteliği taşırken, izleyiciler zaman zaman parçalara eşlik ederek konsere hep bir ağızdan eşlik etti.

Konser boyunca hem hüzün hem de neşe bir arada yaşandı. Popüler Türk Müziği'nin tarihine damgasını vurmuş isimlerin repertuarına yer verilen konserde, Kent Orkestrası adeta dinleyicilerin kalbine dokundu.

Müzikseverler, düzenlenen konserde Popüler Türk Müziği'nin efsaneleşmiş eserleriyle unutulmaz bir gece yaşadı. Farklı dönemlere damga vurmuş usta sanatçıların eserleri, güçlü yorumlarla sahnede yeniden hayat buldu.

Konserin açılışı, hafızalara kazınan 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' ile yapılırken, ardından 'Neredesin Sen' ve 'Anlasana' performansları ile de salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Konser boyunca seslendirilen eserler dinleyicilerden büyük alkış alırken; 'Kıyamam', 'Islak Islak' ve 'Seni Bana Katsam' gibi sevilen eserler de dinleyenleri geçmişe götürdü.

Konserde seslendirilen eserler ile dinleyiciler nostaljik bir atmosfer yaşarken, konserin son parçası olan 'Sev Kardeşim' ile geçmişten günümüze uzanan müzik mirası bir kez daha hatırlatılmış oldu. Dinleyiciler, Kent Orkestrası ile adeta bir müzik şöleni yaşadı.