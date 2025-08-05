Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 9. Hemşehri Dernekleri Festivali, Yurt Dışı Türkler ve Dernekleri ile Yöresel Kültürler Buluşması’nın kapanış programı gerçekleştirildi.GAZİANTEP (İGFA) - Türkiye’nin dört bir yanından Gaziantep’e gelerek burada yaşamını sürdüren hemşehrilerin kültürel değerlerini tanıtma fırsatı bulduğu festival, kentlilik bilincinin güçlenmesine ve toplumsal dayanışmanın artmasına katkı sağladı. Festival süresince alanda yer alan 65 standı ziyaretçiler ilgiyle takip etti.

FESTİVALDEKİ DERNEKLER ADINA FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

Festivalin kapanış programı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İletişim Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan kısa film gösterimiyle başladı. Büyükşehir Belediyesi, festival kapsamında çevreye ve geleceğe iz bırakmak amacıyla dernekler adına fidan dikimi gerçekleştirdi. Program sonunda dernek başkanlarına, dikilen fidanlara ilişkin ağaç dikim belgeleri takdim edildi.

BAŞKAN ŞAHİN: “GAZİANTEP MODELİ, BİRLİKTE RAHMETİN ADIDIR”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 9. Hemşehri Dernekleri Festivali’nin kapanış programında yaptığı konuşmada, Gaziantep’in kültürel zenginliğini ve birlikte çalışma modelini vurguladı. Şahin, “Gaziantep Modeli, birlikte rahmet var anlayışıyla büyüyen, çalışmayı ve dayanışmayı esas alan bir modeldir” dedi.

Konuşmasında Gaziantep’in tarihinden ve kültürel mirasından örnekler veren Şahin, kentin mozaiğinin, çeşitliliği ve uyumu temsil ettiğini belirterek, “Roma döneminde mozaikler yedi sekiz renkten oluşurken, bizim mozaiğimiz on iki, on üç renkten meydana geliyor. Bu bizim farkımız, bu bizim zenginliğimiz” diye konuştu.

“FESTİVALDE BÜYÜK BİR SİNERJİ OLUŞTU”

Festival boyunca sergilenen dayanışma ve birlikteliğin önemine değinen Şahin, “Bu festivalde büyük bir sinerji vardı. Hep birlikte el ele vererek oluşturduğumuz bu enerji, Gaziantep’in kardeşlik kültürünü yükselten çok kıymetli bir değere dönüştü. Festivalimiz her yıl büyüyerek yoluna devam edecek” ifadelerini kullandı.

“AŞURE GİBİ HARMONİYLE BÜYÜYORUZ”

Konuşmasının devamında festivalin simgesel anlamına değinen Şahin, “Bir aşureyi lezzetli yapan içindeki çeşitliliktir. Farklı kültürlerimiz bu festivalde bir araya geldi ve şehrimizin sosyal dokusuna katkı sundu. Her birimiz ayrı bir lezzetiz. Birlikte olduğumuzda o aşurenin tadı çıkar” dedi.

“GAZİANTEP MODELİ TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLMALI”

Gaziantep’in sanayi, tarım ve kültürel değerlerinin birlikte büyüdüğünü belirten Şahin, Gaziantep Modeli’nin Türkiye için önemli bir koordinasyon ve verimlilik modeli olduğunu dile getirerek, “Organizede çalışan işçiden küçük sanayide kaynak yapan ustaya, çiftçimizin tarladaki emeğine kadar her alanda kardeşliğin ve birlikte üretmenin izlerini görüyoruz” şeklinde konuştu.

“BİRLİKTE YAPTIĞIMIZ HER İŞTE KARDEŞLİK İNŞA EDİYORUZ”

Festivalde yapılan tüm çalışmaların, birlikte üretme ve paylaşma kültürünün örnekleri olduğunu vurgulayan Şahin, “Birlikte yapılan bir plan, kaynatılan bir helva, içilen bir çay, oynanan bir halay, hepsi Gaziantep’in kültürel gücünü ve kardeşlik hukukunu yansıttı” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuşmasının ardından dernek ve kurum temsilcilerinin sorularını cevapladı.