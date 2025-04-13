Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yavuzeli Karapınar Göleti ve Mesire Alanı Projesi’nin hızla ilerlediğini belirterek, “Amacımız merkezdeki sahre talebini Yavuzeli’nde karşılayarak ilçeyi cazibe merkezi haline getirmek” dedi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yavuzeli ilçesinde 32 bin metrekarelik alana kurulacak Karapınar Göleti ve Mesire Alanı Projesi’ni hayata geçiriyor. Gölet alanı hariç 25 bin 716 metrekarelik mesire düzenlemesiyle dikkat çeken proje, Yavuzeli’nin hızla büyüyen nüfusuna sosyal ve rekreasyonel alanlar sunmayı hedefliyor.

Proje kapsamında mesire alanında 2 büfe, su deposu, çeşmeler, 62 piknik ünitesi, 30 bank, barbeküler, spor alanları, fitness grupları, 3 potalı basketbol sahası, çocuk oyun alanı, 106 araçlık otopark, mescit, 4 araçlık tur otobüsü park alanı ve gölet üzerinde 35 metre uzunluğunda aydınlatmalı bir yaya köprüsü ve WC yer alacak. Çevre ve mesire alanı içindeki yol bağlantılarının da sağlanacağı projede, doğal güzelliklere sahip Karapınar Göleti, özellikle su nilüferleriyle ziyaretçilerine görsel bir şölen sunacak.

“YAVUZELİ, BU PROJEYLE DAHA DA DEĞER KAZANACAK”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projenin tanıtımı sırasında yaptığı açıklamada, Yavuzeli’nin hızlı büyümesine dikkat çekerek, ilçenin sağlıklı bir şekilde gelişmesi için kentsel dönüşüm, yol düzenlemeleri ve sosyal alan projelerine ağırlık verdiklerini belirtti. Şahin, şunları söyledi:

“Yavuzeli’nin olağanüstü coğrafi güzelliklerini değerlendirmek için bugün sahadayız. 32 dönüm alan üzerine kurulacak bu proje ile vatandaşlarımız yürüyüş yapabilecek, spor alanlarında vakit geçirebilecek, piknik alanlarında ailesiyle mangal keyfi yapabilecek. Amacımız merkezdeki sahre talebini Yavuzeli’nde karşılayarak ilçeyi cazibe merkezi haline getirmek. Rumkale yolu ve merkez ilçelere yakınlığıyla Yavuzeli, bu projeyle daha da değer kazanacak.”

Başkan Şahin, projenin hızlı bir şekilde tamamlanacağını belirterek, Eylül başında Karapınar Göleti ve Mesire Alanı’nın hizmete açılacağını müjdeledi.