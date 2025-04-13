Bursa'nın Mudanya ilçesinde soğuk hava ve sonrasında yaşanan don, meyve ağaçlarını yaktı. Önemli tarımsal değere sahip olan incir ağaçlarındaki çiçeklerin yanı sıra yüzlerce dönüme ekili şeftali, üzüm ve kiraz gibi meyve ağaçları da don zararından etkilendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Mudanya genelinde hasar tespiti için sahaya çıktı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Mudanya ilçesinde 10-11 Nisan gecesi yaşanan soğuk hava ve buzlanma, tarıma büyük darbe vurdu. İncir, şeftali, üzüm ve kiraz ağaçları dondan ciddi şekilde etkilendi.

ÜZÜM VE ŞEFTALİDE DE ZARAR YÜKSEK

Mudanya Ziraat Odası Başkanı Zekai Samast, hasarın yüzde 50’yi aştığını belirtti. Üzüm bağları ve şeftali ağaçlarının da ciddi zarar gördüğünü vurgulayan Samast, "Bu kayıp, Mudanya tarımı için ağır bir yük. Çiftçilerimizin desteklenmesi şart" dedi.

Işıklı Mahallesi Muhtarı Tarık Şengül, incir arazilerinde yüzde 70’e varan zarar olduğunu öne sürdü. Üretici Mehmet Adıgüzel, 800’den fazla incir ağacının çiçeklenme döneminde zarar gördüğünü ifade etti. Dünyaca ünlü siyah incirlerimizi bu talihsiz kırağı yüzünden kaybettiklerini belirten Adıgüzel, "Çiçeklenme döneminde bu olayın yaşanması, zararı daha da artırdı. Geçimimizi bu ağaçlardan sağlıyoruz, şimdi ne yapacağımızı bilemiyoruz” diyerek yetkililerden destek istedi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de, don olayının ardından kırsal mahallelerde 6 araç, 15 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarına başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ'ın da bizzat katıldığı denetimlerde ekipler, incir, üzüm ve şeftali bahçelerinde incelemelerini sürdürerek, zarar gören alanları ve kayıp oranlarını belirlemeye çalışıyor.

Tespit çalışmaları sonrası hasar ve zarara ilişkin kesin sonuçların ortaya çıkacağı öğrenildi.